Поспешил, людей насмешил: в Самарской области мужчина разбил угнанную машину

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:45:13+03:00

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В январе текущего года в Волжском районе Самарской области произошел угон автомобиля. Предполагаемый злоумышленник был в гостях у знакомого. В один из моментов у хозяина «десятки» выпали ключи от авто из кармана. Подозреваемый не упустил возможности этим воспользоваться.

– Угонщик поспешил уехать на машине в сторону поселка Прибрежный. Однако по пути он не справился с управлением, съехал под дамбу и врезался в дерево. После этого он покинул место ДТП, а до дома добрался на такси, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь данное уголовное дело рассмотрит суд. Поврежденный автомобиль вернулся к законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU