Поспешил, людей насмешил: в Самарской области мужчина разбил угнанную машину
В январе текущего года в Волжском районе Самарской области произошел угон автомобиля. Предполагаемый злоумышленник был в гостях у знакомого. В один из моментов у хозяина «десятки» выпали ключи от авто из кармана. Подозреваемый не упустил возможности этим воспользоваться.
– Угонщик поспешил уехать на машине в сторону поселка Прибрежный. Однако по пути он не справился с управлением, съехал под дамбу и врезался в дерево. После этого он покинул место ДТП, а до дома добрался на такси, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь данное уголовное дело рассмотрит суд. Поврежденный автомобиль вернулся к законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU