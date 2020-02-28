2020-02-28T11:46:35+03:00
Спорт

Можно легко отыграть: БК «Самара» уступил в первом матче финала Кубка России

Волжане уступили с отрывом в три очка
Владислав КИРСАНОВ
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Ответный поединок состоится 12 марта в Самаре ФОТО: БК «Самара»Ответный поединок состоится 12 марта в Самаре ФОТО: БК «Самара»
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Вчера, 27 февраля, в Ревде состоялся первый матч финала Кубка России, в котором «Темп-СУМЗ-УГМК» принимал «Самару». Начало поединка сложилось для гостей очень удачно – на большой перерыв команда ушла с отрывом +9. Однако в двух последующих десятиминутках хозяева переломили ход игры.

– В итоге третья и четвертая четверть были проиграны со счетом 15:19 и 11:19, соответственно. Итоговый же результат 63:66 в пользу хозяев. Однако отрыв в три очка позволяет самарцам рассчитывать на хороший итог в ответном матче, – сообщает пресс-служба «Самары».

Самым результативным в составе волжан стал Владимир Пичкуров, на счету которого 15 очков. Игра в Самаре состоится 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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