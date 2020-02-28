2020-02-28T11:48:40+03:00
Общество

Отравляли воздух и шумели: в Самаре на три месяца закрыли кафе

Владельцам общепита предстоит устранить все нарушения
Владислав КИРСАНОВ
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Кафе загрязнило воздух в квартире в два раза ФОТО: пресс-служба УФССП по Самарской областиКафе загрязнило воздух в квартире в два раза ФОТО: пресс-служба УФССП по Самарской области
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Судебные приставы региона рассказали, что одно из кафе в Самаре грубо нарушило санитарно-эпидемиологические требования. Работа заведения мешала жителям квартиры, расположенной над ним. В частности, в разы была превышена концентрация вредных веществ в воздухе.

– Кроме того, уровень шума и вибрации в дневное время превысил норму на 1,47 дБА, в ночное – на 8,81 дБА. Судом принято решение закрыть общепит на 90 суток, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти совершили выезд по месту и опечатали двери помещения. Владельцам кафе необходимо устранить все нарушения за указанный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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