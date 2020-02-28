2020-02-28T11:50:36+03:00
Общество

Победила Цыпа: самарец придумал талисман Всероссийской переписи населения 2020

За свою работу он получит 60 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября ФОТО: Инстаграм @ov_maximВсероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября ФОТО: Инстаграм @ov_maxim
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Архитектор и иллюстратор из Самары победил в конкурсе создателей талисманов Всероссийской переписи населения 2020. На участие было отправлено 900 вариантов из 74 регионов страны. В результате символом была выбрана птичка «Цыпа ВиПиН».

– Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения, — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Самарец за свою работу получил денежный приз — 60 тысяч рублей. Напомним, перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года. Она пройдет с применением цифровых технологий. Граждане смогут самостоятельно заполнять переписной лист на портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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