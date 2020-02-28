Жители Самары стали чаще переводить крупные суммы со смартфона

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:53:35+03:00

Чаще всего для этих целей используют телефоны на базе Android

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Жители Самары все чаще пользуются смартфонами для того, чтобы сделать крупный перевод. В среднем они переводят по 1398 рублей, это меньше, чем в среднем в ПФО. Там сумма перевода выше - 1539 рублей. Да и среди других регионов мы достаточно скупо выглядим, ведь в ЦФО и СЗФО тратят 1853 и 1627 рублей, соответственно, на такие цели.

Статистику денежных трат пользователей изучили аналитики Яндекс.Денег. По их данным, доля платежей со смартфонов выросла на 37%. Сейчас именно так производится до 41% всех переводов через Яндекс.Деньги.

Интересно, что в Самаре для переводов чаще всего - в 85% случаев - используют устройства на базе Android. Это на 21% больше, чем год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU