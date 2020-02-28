Жители Самары стали чаще переводить крупные суммы со смартфона
Жители Самары все чаще пользуются смартфонами для того, чтобы сделать крупный перевод. В среднем они переводят по 1398 рублей, это меньше, чем в среднем в ПФО. Там сумма перевода выше - 1539 рублей. Да и среди других регионов мы достаточно скупо выглядим, ведь в ЦФО и СЗФО тратят 1853 и 1627 рублей, соответственно, на такие цели.
Статистику денежных трат пользователей изучили аналитики Яндекс.Денег. По их данным, доля платежей со смартфонов выросла на 37%. Сейчас именно так производится до 41% всех переводов через Яндекс.Деньги.
Интересно, что в Самаре для переводов чаще всего - в 85% случаев - используют устройства на базе Android. Это на 21% больше, чем год назад.
ИСТОЧНИК KP.RU