2020-02-28T12:56:13+03:00
Общество

Новый рекорд: 27 февраля в Самарской области стало самым теплым днем за 30 лет

Воздух прогрелся до +3,4 градусов
Владислав КИРСАНОВ
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Температурная норма февраля превышена на 9 градусовТемпературная норма февраля превышена на 9 градусовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Приволжское УГМС рассказало об очередном температурном рекорде в Самарской области. Сразу две метеостанции обновили плюсовые рекорды 1990 года.

– В Авангарде и Большой Глушице было аномально тепло: +3,1 и +3,4 градусов, соответственно. Это на 0,2 градуса больше, чем 30 лет назад, – сообщили синоптики.

В этом феврале в Самарской области аномально тепло. Ранее в регионе был побит рекорд 65-летней давности, а чуть позже – пали показатели 12-ти и 22-летней давности. Средняя температура воздуха в конце месяца превышает норму на 9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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