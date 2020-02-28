Коммунальщики из Тольятти «кинули» жильцов на 1 миллион рублей
В Тольятти проводится расследование дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Суть в том, что ООО «Жилстандарт», работавшее в Автозаводском районе города, присвоило себе деньги граждан.
– По версии следствия, компания с января 2015 по май 2017 год не переводила поступившие от жильцов деньги на счета ресурсоснабждающей организации. Материальный ущерб оценивается на сумму более 1 миллиона рублей, – передает прокуратура Самарской области.
После сбора всех необходимых доказательств следственный комитет передаст дело, которое находится на контроле надзорного органа района, на рассмотрение суду Автограда.
ИСТОЧНИК KP.RU