Коммунальщики из Тольятти «кинули» жильцов на 1 миллион рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:28:15+03:00

По версии следствия, УК не переводила деньги плательщиков на счета, а забирала их себе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти проводится расследование дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Суть в том, что ООО «Жилстандарт», работавшее в Автозаводском районе города, присвоило себе деньги граждан.

– По версии следствия, компания с января 2015 по май 2017 год не переводила поступившие от жильцов деньги на счета ресурсоснабждающей организации. Материальный ущерб оценивается на сумму более 1 миллиона рублей, – передает прокуратура Самарской области.

После сбора всех необходимых доказательств следственный комитет передаст дело, которое находится на контроле надзорного органа района, на рассмотрение суду Автограда.

ИСТОЧНИК KP.RU