2020-02-29T11:08:24+03:00
Происшествия

Публикуем видео с места аварии автобуса с детьми, перевернувшегося под Ульяновском

Автобус аккуратно прилег на бок. В ДТП пострадали 9 детей [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автобус вылетел с трассы из-за ее плохого состояния. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской областиАвтобус вылетел с трассы из-за ее плохого состояния. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области
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Появилось видео с автобусом, лежащим на боку в кювете, после аварии под Ульяновском. Напомним, в "Хендае", оборудованном специальными наклейками, ехали дети - юные футболисты из клуба "Нефтяник" Ново-Спасского района. Около восьми утра водитель потерял управление на обледеневшей и заснеженной трассе и автобус вылете в кювет. Он перевернулся и лег на бок, в автобусе, судя по видео, выбито лобовое стекло.

По данным пресс-службы правительства Ульяновской области, в аварии пострадал один взрослый, трое детей в реанимации в тяжелом состоянии, шестерым оказали помощь на месте. Известно, что ребятам было от 7 до 14 лет.

Пока неизвестно, почему произошла авария, но местные жители указывают, что трасса была в очень плохом состоянии.

Футбольный клуб "Нефтяник" базируется в селе Новоспасское, создан в 2003 году, юные футболисты становились призерами многочисленных турниров, в том числе и международных.

В аварии пассажирского автобуса под Ульяновском пострадали девять юных футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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