В Сызрани подруга мужчины украла два золотых кольца у его дочери

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:55:08+03:00

Выяснилось, что дамочка успела сдать добычу в ломбард и потратить деньги на свое усмотрение

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В Сызрани случилась кража века. 34-летняя женщина пришла в полицию со своей бедой: у нее из дома пропали золотые украшения. Сызранка не знала, что и думать: комната закрыта, окна не взломаны. Куда могли деться кольца?

Оказалось, что у загадки есть простое объяснение. В этот вечер к отцу женщины, который обитает на второй половине дома, заглянула его знакомая. 32-летняя дамочка в какой-то момент проскользнула на чужую половину дома и решила порыться в ящиках шкафов. Ее добычей и стали золотые кольца, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Вскоре женщину задержали. Оказалось, что она успела сдать похищенное в ломбард, а деньги уже потратила. Сейчас ей грозит уголовное наказание, дело уже заведено, во всех тонкостях происшествия разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU