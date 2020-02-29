В Сызрани подруга мужчины украла два золотых кольца у его дочери
В Сызрани случилась кража века. 34-летняя женщина пришла в полицию со своей бедой: у нее из дома пропали золотые украшения. Сызранка не знала, что и думать: комната закрыта, окна не взломаны. Куда могли деться кольца?
Оказалось, что у загадки есть простое объяснение. В этот вечер к отцу женщины, который обитает на второй половине дома, заглянула его знакомая. 32-летняя дамочка в какой-то момент проскользнула на чужую половину дома и решила порыться в ящиках шкафов. Ее добычей и стали золотые кольца, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Вскоре женщину задержали. Оказалось, что она успела сдать похищенное в ломбард, а деньги уже потратила. Сейчас ей грозит уголовное наказание, дело уже заведено, во всех тонкостях происшествия разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU