Александр Соболев впервые сыграет за "Спартак" в матче с "Динамо" 29 февраля 2020 года

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:46:28+03:00

Форвард "Крыльев" сейчас находится в аренде в столичном клубе и матч Динамо - Спартак станет для него первой возможностью проявить себя

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Форвард Александр Соболев с первых минут выйдет на поле в матче "Динамо" - "Спартак", который пройдет 29 февраля 2020 года в Москве. Такое решение принял тренер красно-белых Доменик Тедеско. Это был один из раскладов: в пару к Понсе тренер мог поставить и Ларссона, но тот пока остался в запасе.

Напомним, что Александр Соболев ушел в "Спартак" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Сначала промелькнула информация, что игрока намерены продать в Динамо, потом речь шла о зарубежных клубах. Но судьба спортсмена решилась просто. Сам Соболев говорил, что рад играть за легендарный клуб. Фанатам его представили в виде великана.

В первой половине сезона форвард был в списке лучших бомбардиров РПЛ и забил за клуб 10 голов - половину всех голов "Крыльев". За "Спартаком" оставлено право выкупа, но для этого игрок должен себя проявить. После вызова в сборную страны Соболев на поле немного притих и перестал забивать. Сумеет ли расколдовать его Тедеско - увидим уже скоро. В зимнем перерыве Александр уже забивал за "Спартак": первый гол за новую команду он исполнил на кубке Париматч Премьер в ворота "Партизана".

Игра начнется в 17.30 по самарскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте kp.ru и на канале Матч.Премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU