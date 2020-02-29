2020-02-29T15:46:28+03:00
Спорт

Александр Соболев впервые сыграет за "Спартак" в матче с "Динамо" 29 февраля 2020 года

Форвард "Крыльев" сейчас находится в аренде в столичном клубе и матч Динамо - Спартак станет для него первой возможностью проявить себя
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Соболев выйдет на поле в игре с "Динамо"Соболев выйдет на поле в игре с "Динамо"Фото: с сайта ФК "Спартак".
Изменить размер текста:

Форвард Александр Соболев с первых минут выйдет на поле в матче "Динамо" - "Спартак", который пройдет 29 февраля 2020 года в Москве. Такое решение принял тренер красно-белых Доменик Тедеско. Это был один из раскладов: в пару к Понсе тренер мог поставить и Ларссона, но тот пока остался в запасе.

Напомним, что Александр Соболев ушел в "Спартак" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Сначала промелькнула информация, что игрока намерены продать в Динамо, потом речь шла о зарубежных клубах. Но судьба спортсмена решилась просто. Сам Соболев говорил, что рад играть за легендарный клуб. Фанатам его представили в виде великана.

В первой половине сезона форвард был в списке лучших бомбардиров РПЛ и забил за клуб 10 голов - половину всех голов "Крыльев". За "Спартаком" оставлено право выкупа, но для этого игрок должен себя проявить. После вызова в сборную страны Соболев на поле немного притих и перестал забивать. Сумеет ли расколдовать его Тедеско - увидим уже скоро. В зимнем перерыве Александр уже забивал за "Спартак": первый гол за новую команду он исполнил на кубке Париматч Премьер в ворота "Партизана".

Игра начнется в 17.30 по самарскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте kp.ru и на канале Матч.Премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кинеле с рельс сошел электровоз, который наехал на тормозные башмаки
В Самаре с островов спасали парализованного рыбака, который перебрал с алкоголем
Александр Соболев впервые сыграет за "Спартак" в матче с "Динамо" 29 февраля 2020 года
В Сызрани подруга мужчины украла два золотых кольца у его дочери
Под Самарой пьяный водитель решил поиграть в догонялки с полицией и оказался в кювете
"Он стоял и никого не трогал": в Сызрани пешеход стал жертвой 4 машин, сыгравших в кегли
В Самаре нерадивый водитель отправил в больницу 65-летнюю пенсионерку
Публикуем видео с места аварии автобуса с детьми, перевернувшегося под Ульяновском
Показали, как "расщепляют" золото: Дмитрий Азаров пообщался с одаренными самарскими детьми
Из-за пожара в жилом доме на 5 Просеке в Самаре эвакуировали 38 человек
"Господи, я целая или нет": кондуктору пришлось выпрыгивать из трамвая, который перевернулся около "Апельсина"
"Большегрузы теряют подвески, автобусы тонут": самары требуют у властей спасти Заводское шоссе
"Как же вкусно пахнут дети": Ольга Бузова в Самаре показала, что может стать хорошей мамой
Голкипер Евгений Фролов в дебютном матче за «Крылья Советов» стал лучшим игроком встречи
В Самаре на подземной парковке ТРК «Эль Рио» произошел пожар
В Самаре будут производить зарядки для электромобилей и зарядные станции для гаджетов, которые появятся на набережной
Весна в Самарской области начнется с ночных морозов
Болельщица «Крыльев» пришла на игру в свадебном платье с предложением для Карпова
Работникам Самарской станции скорой помощи сохранят действующие условия трудовых договоров
Вручили знак и «ключ от города»: в Жигулевске избрали нового мэра
В Самаре на Московском шоссе в 2020 году хотят построить надземный пешеходный переход