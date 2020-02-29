В Самаре с островов спасали парализованного рыбака, который перебрал с алкоголем

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:52:25+03:00

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В Самарской области 28 февраля пришлось спасать рыбака, который уехал заняться любимым делом на Васильевские острова. В какой-то момент ему стало плохо и мужчину парализовало. Бедолагу требовалось срочно доставить на берег, чтобы его могли забрать медики. ЗА дело взялись спасатели.

Дежурная смена ПСО Новокуйбышевске на автомобиле УАЗ приехала к переправе в с. Екатериновка, пересели на аэроглиссер и отправились на остров. Здесь на носилки погрузили пострадавшего и отправили его на берег, к бригаде скорой помощи.

Выяснилось, что рыбаки не только забрасывали удочку, но и согревались алкоголем. Свои силы 66-летний мужчина не рассчитал, после употребления алкоголя у него заболело сердце и частично парализовало конечности.

На берегу пострадавшего встречали не только врачи, но и примчавшийся из Самары сын. Медики провели реабилитационные действия, а потом больной отказался от госпитализации.

ПСО Самарской области предупреждает о том, что неподготовленные походы на природу опасны и просит всегда верно рассчитывать свои силы.

ИСТОЧНИК KP.RU