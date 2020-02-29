2020-02-29T19:19:39+03:00
Общество

Мальчика Диму из Самары позвали на тренировку футбольной сборной России

Участник шоу "Лучше всех" Дима Тулгаев в столичном Доме футбола встретился с Станиславом Черчесовым и Никитой Симоньяном
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дима Тулгаев пообщался со Станиславом Черчесовым. Фото: РФСДима Тулгаев пообщался со Станиславом Черчесовым. Фото: РФС
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Школьник из Самары побывал в столичном Доме Футбола и пообщался с тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Девятилетний мальчик очень увлекается футболом и на шоу "Лучше всех" доказал, что наизусть помнит дни рождения известных футболистов и самые знаковые голы современности. Дима уже исполнил свою мечту, встретившись с Артемом Дзюбой, а в этот раз его напарником в прогулках по музею стал сам наставник главной команды России. Черчесов подчеркнул, что считает такие встречи с увлеченными ребятами очень важными.

- Такие встречи очень важны для ребят, которые увлекаются футболом. Говорю это, потому что помню себя в таком возрасте. Мы желаем Диме успехов в том, деле, которое станет для него профессией и будем рады, если он свяжет свою жизнь с футболом. Также пригласили его на одну из ближайших тренировок сборной России, - сказал он.

Сам Дима остался в восторге от поездки. Он сказал, что сюрпризом для него стала встреча с вице-президентом РФС, легендарным игроком Никитой Симоняном.

- Даже не мог представить, что такое возможно. Спасибо всем, кто организовал эту поездку в Москву, - поделился эмоциями мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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