Хочу глубокое и чувственное: Жена самарского колбасного магната решила начать сольную карьеру

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Жена самарского колбасного магната, владельца компаний Фабрика Качества и Гарибальди Олега Кузичкина заскучала в шикарном особняке в Майами и решила, что пора ей стать певицей. А что, внешность у женщины просто отличная: формы, роскошные волосы. Преград к сольному пути на сцену нет. Пока что дело за песней. За помощью красотка обратилась к своим подписчикам.

- Хочу записать совместный трек, что-то глубокое и чувственное. С меня вокал - первое сопрано, - пообещала она.

Пока что предложений не поступило, но все впереди. За деньгами, скорее всего, дело не станет. Сама Виктория в основном радует подписчиков в инстаграме фотографиями и видео из спортзала. Она, в отличие от своей "коллеги" - жены олигарха Шаповалова - старается слишком откровенно себя на показ не выставлять. Возможно, муж не разрешает.

А пока самарцам остается ждать, найдутся ли смелые и талантливые композиторы. Может быть, уже в этом году мир получит новую певицу с самарскими корнями.

ИСТОЧНИК KP.RU