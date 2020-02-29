2020-02-29T20:03:08+03:00
Общество

Хорошо горим! В Самаре у автобуса с пассажирами на ходу вспыхнул двигатель

Яркий огонь "под капотом" засняли на видео
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре загорелся автобусВ Самаре загорелся автобус
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29 февраля - "лишний" день високосного года - оправдывает свою славу, по крайней мере - в Самаре. Самарцы поделились видео с пожаром в пассажирском автобусе №34. Транспортное средство отъезжало от остановки на ул. Арцыбушевская, внутри было около десяти пассажиров. И вдруг из-под капота сзади повалил дым.

- Водитель остановился, все вышли, открыл крышку - а там огонь, открытый. Так-то в салоне запах гари только чувствовался. От остановки отъехать не успели, - рассказывает очевидец ЧП.

Пока непонятно, почему водитель не сразу взялся за тушение огня - ведь огнетушитель должен быть в комплектации каждого транспортного средства, особенно пассажирского. Видимо, это повод для МЧС проверить готовность персонала к чрезвычайным ситуациям подобного рода.

Через некоторое время огонь потушили.

- Мы там были два часа назад. Уже стоял автобус и не горел, только водитель сидел грустный и одинокий. Видимо, с ЧП справились, - рассказывает читательница КП - Самара Александра.

В Самаре на ходу загорелся пассажирский автобус.Видео: ДТП Самара

ИСТОЧНИК KP.RU

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