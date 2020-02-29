Тольяттинские гандболистки обыграли датчанок и стала на шаг ближе к полуфиналу

29 Февр. 2020 2020-02-29T20:59:39+03:00

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Тольяттинская гандбольная "Лада" в 1/4 финала Кубка ЕГФ обыграла гостей из Дании."Оденсе" уступил со счетом 31:28, сильнее оказались хозяйки поля. Однако и в первом, и во втором тайме перед концовкой тольяттинки смазывали эффект, давая соперницам сократить отставание. В тоге разрыв получился совсем не комфортным для того, чтобы спокойно и без волнения отправиться в гости.

- Матчи плей-офф - это совершенно другой уровень ответственности, при котором отсутствует время и возможность для раскачки, мы должны показать свою лучшую игру здесь и сейчас, наша цель - выжать максимум из каждой игры и пройти в следующий этап в еврокубках, - поделилась перед матчем настроем Виктория Шамановская, которую фанаты считют лучшим игроком сегодняшнего матча.

Теперь ганболисткам предстоит настраиваться на еще более тяжелый ответный бой, ведь дома могут сыграть звездные спортсменки датчан Никке Гроот и Трине Остергорд Йенсен.

Повторный матч состоится в Оденсе 8 марта. И тогда будет известно, сделают ли девчонки себе подарок на Женский день или же что-то не получится. В любом случае, именно 8 марта решится, выйдут ли тольяттинки в полуфинал Кубка ЕГФ. "Лада" - единственные представители России в этом турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU