2020-02-29T22:22:35+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» уступил в первом в истории матче с зарубежным клубом

Красно-черные проиграли датской команде «Орхус Фремад»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На сборах в Турции тольяттинцы проведут еще три матча. Фото: ФК "Акрон".На сборах в Турции тольяттинцы проведут еще три матча. Фото: ФК "Акрон".
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который выступает в ПФЛ, впервые в своей истории сыграл с иностранным клубом. В субботу, 29 февраля, красно-черные на сборе в Турции провели контрольный поединок с лидером второго по силе дивизиона чемпионата Дании клубом «Орхус Фремад». Игра завершилась минимальной победой датчан – 1:0. Единственный гол во встрече забил Кристиан Ниссен, сообщает пресс-служба «Акрона».

Напомним, на сборах в Турции тольяттинцы проведут еще три матча. 4 марта «Акрон» сыграет с «Химиком-Арсеналом» из Новомосковска, 8 марта с китайским клубом «Чжэцзян Гринтаун», а 10 марта с фарм-клубом «Локомотива» «Казанкой».

Первенство ПФЛ возобновится в апреле. «Акрон» идет на первом месте в группе «Урал-Приволжье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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