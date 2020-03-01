2020-03-01T09:19:58+03:00
Происшествия

«Есть позвонить?»: У гостя Самарской области украли дорогую вещь прямо на улице

Грабителя задержали по горячим следам
Евгения ВАСИНА
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И такое все еще случается.И такое все еще случается.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Неприятный случай произошел в Жигулевске. У 26-летнего жителя Ульяновской области украли телефон, прямо на улице.

Как выяснили полицейские, к пострадавшему подошел неизвестный мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. Потерпевший подошел к ситуации со всей добротой душевной и передал ему мобильный, а злодей смело присвоил его себе. Не растерялся и вместе с приятелем попытались преследовать злоумышленника. Мужчина даже успел с телефона друга позвонить в полицию и сообщить приметы обидчика, указал направление, куда тот проследовал.

- Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - По информации оперативников, задержанный – 29-летний местный житель. Похищенное средство связи уже возвращено законному владельцу.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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