Волейбольная «Нова» не смогла обыграть «Белогорье»

1 Март 2020 2020-03-01T09:55:55+03:00

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Накануне в Белгороде прошел матч 20-го тура Суперлиги Париматч. За победу боролись ВК «Нова» и «Белогорье». Увы, вырвать победу у хозяев команде «Нова» не удалось. «Белогорье» уже на старте ушло в отрыв. Хозяева отлично защищались и хорошо показали себя в нападении. Разрыв рос на глазах. Команде «Нова» несколько раз пришлось брать тайм-аут, но это не помогло.

Аналогичной картины была и во второй партии. Хотя хозяева стали чаще ошибаться, гостям не удалось их догнать.

В третий партии было заметно, что новокуйбышевцы не собирались сдаваться, но все же вырвать победу даже в третий партии им не удалось. Итог встречи 0:3 в пользу «Белогорье».

ИСТОЧНИК KP.RU