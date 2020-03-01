2020-03-01T10:15:13+03:00
Происшествия

«Занос, заезд и столкновение со световой опорой»: В Тольятти молодая автолюбительница погибла в ДТП

Девушка умерла до приезда "скорой"
Евгения ВАСИНА
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Осторожнее, на дорогах гололед.Осторожнее, на дорогах гололед.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти в ночной аварии погибла 24-летняя девушка. Трагедия произошла ночью 29 февраля. Полицейские выяснили, что в 23:40 автолюбительница на машине Лада 219020 ехала по ул. Лесная со стороны ул. Комсомольская в направлении ул. Горького. По дороге, в районе дома № 50 А по ул. Лесная, она не справилась с управлением автомобилем. Легковушку занесло, автомобиль бросило на бордюрный камень, а затем на световую опору № 43, что находилась слева по ходу движения.

- Девушка-водитель со стажем управления 1 год и 10 месяцев не смогла справиться с управлением, так как на проезжей части был стекловидный лед и гололёд. Уважаемые водители, будьте внимательны, учитывайте погодные условия и соблюдайте скоростной режим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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