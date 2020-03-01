«Борьбу ведут 1800 дворников и 130 единиц техники»: В Самаре всеми силами избавляются от опасной наледи

1 Март 2020 2020-03-01T10:39:06+03:00

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Погода продолжает радовать самарцев своей переменчивостью. Не смену снегу с дождем пришло солнце, но дневное тепло все еще сменяет ночной «минус». При таких условиях особенно важно предотвратить появление наледи на дорогах и во дворах города. Этим и занимались городские коммунальщики минувшей ночью.

- Все службы благоустройства города активизировали работу по борьбе с гололедицей. В ночь с 29 февраля на 1 марта только на улично-дорожную сеть внесли около 82 тонн реагентов: «Бионорда» и песчано-соляной смеси. Обработано более 2,5 тыс. кв. м. В ночную смену для расчистки от снега и наледи МП «Благоустройство» задействовало порядка 130 единиц техники. Особое внимание уделялось уборке тротуаров и площадок остановок общественного транспорта. Утром первого весеннего дня работа продолжилась, упор сделали на ручную расчистку. На работу вышли 1800 дворников, - рассказали в городской администрации.

Кроме того, руководство города настоятельно рекомендовало администрациям всех районов еще жестче контролировать работу управляющих организаций и ТСЖ по ликвидации наледи на выходах из подъездов, пешеходных дорожках, внутридворовых проездах и кровлях домов. Еще один важный момент, который точно оценят самарцы – в городе организована откачка талых вод в местах их скопления, в частности сегодня лужи убрали с улицы Кабельной, а также на улицы Магистральная и Зубчаниновском шоссе.

Стало ли лучше, давайте обсудим в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU