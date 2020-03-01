2020-03-01T11:54:34+03:00
Происшествия

«Паровозик из четырех машин»: в массовое ДТП в Тольятти пострадала женщина

Автолюбительница превысила скорость и устроила большую аварию
Евгения ВАСИНА
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Осторожнее на дорогахОсторожнее на дорогахФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Крупное ДТП произошло 29 февраля в 17:30 на территории Ставропольского района Самарской области. 32-летняя женщина на автомобиле Форд Эксплоер ехала по автодороге «Тольятти-Ташелка» со стороны с. Ташелка в направлении с. Нижнее Санчелеево, но по дороге угодила в ДТП,

На 24 км 990 м автолюбительница не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением автомобиля. И итоге иномарка влетела в стоящий впереди автомобиль Лифан Х60 под управлением 30-летнего мужчины. Лифан по инерции от удала въехал в стоящий впереди автомобиль Опель Зафира, которым управляла 28-летняя автолюбительница. И ее машина покатилась вперед и столкнулась с автомобилем Лада Гранта, которым управлял 32-летний мужчина, который в свою очередь остановился перед пешеходным переходом, пропуская человека.

К счастью, обошлось без серьезных жертв, но автолюбительница за рулем автомобиля Форд Эксплоэр понадобилась медицинская помощь, она получила травму грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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