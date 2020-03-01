«Паровозик из четырех машин»: в массовое ДТП в Тольятти пострадала женщина

1 Март 2020 2020-03-01T11:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупное ДТП произошло 29 февраля в 17:30 на территории Ставропольского района Самарской области. 32-летняя женщина на автомобиле Форд Эксплоер ехала по автодороге «Тольятти-Ташелка» со стороны с. Ташелка в направлении с. Нижнее Санчелеево, но по дороге угодила в ДТП,

На 24 км 990 м автолюбительница не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением автомобиля. И итоге иномарка влетела в стоящий впереди автомобиль Лифан Х60 под управлением 30-летнего мужчины. Лифан по инерции от удала въехал в стоящий впереди автомобиль Опель Зафира, которым управляла 28-летняя автолюбительница. И ее машина покатилась вперед и столкнулась с автомобилем Лада Гранта, которым управлял 32-летний мужчина, который в свою очередь остановился перед пешеходным переходом, пропуская человека.

К счастью, обошлось без серьезных жертв, но автолюбительница за рулем автомобиля Форд Эксплоэр понадобилась медицинская помощь, она получила травму грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU