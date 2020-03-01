Юнармейцы погостили в бригаде управления 2-й армии

1 Март 2020 2020-03-01T13:31:18+03:00

Они вручили военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, посылки с сладостями и фруктами

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В бригаде управления 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Самаре, состоялся День открытых дверей для воспитанников юнармейских отрядов. Военнослужащие-связисты рассказали юнармейцам об истории бригады, ее боевом пути в годы Великой Отечественной войны и провели экскурсию по расположению соединения.

Торжественная часть встречи прошла на плацу, там юнармейцам вручили памятные медали за участие в параде. Ребята не остались в долгу и передали военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, посылки, в которых были сладости и фрукты. Эмоции от дня открытых дверей участники обсудили за праздничным обедом в столовой воинской части.

ИСТОЧНИК KP.RU