В Самарской области ищут водителя, который сбил подростков на улице Кирова

1 Март 2020 2020-03-01T15:06:44+03:00

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В Самарской области ищут водителя, что сбил подростков и уехал. ДТП произошло 29 февраля в с. Красноармейское на ул. Кирова у д. 47. Примерно в 22:30 неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем ехал со стороны пер. Победы в направлении пер. Космонавтов и допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 15 и 16 лет. Подростки шли по краю проезжей части во встречном направлении. Их одежда была темного цвета без световозвращающих элементов.

- В результате дорожно- транспортного происшествия подростки обратились в ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" где с различными травмами были госпитализированы. Водитель с места дорожно- транспортного происшествия скрылся, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, правоохранители просят обратиться в отделение МВД России по Красноармейскому району по телефонам: 88467521702, 88467521573 либо 112

ИСТОЧНИК KP.RU