2020-03-01T16:50:41+03:00
Общество

Ледоход в Самаре 2020: самарцы провожают огромные льдины

Волга уже почти полностью очистилась ото льда
Евгения ВАСИНА
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Помните, что выход на лед - дело опасное!Помните, что выход на лед - дело опасное!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ледоход в Самаре 2020 начался довольно рано. Уже сейчас Волга почти очистилась ото льда. Особо смелые горожане не только любуются уплывающими льдинами с берега, но и фотографируются на самом крае тающих ледяных глыб.

- Кое-где еще есть огромные льдины. Люди безумно-бесстрашные скачут по этим льдинам, как будто не боятся провалится. Зрелище не для слабонервных, - отметили очевидцы.

А между тем, выход на лед крайне опасен и от такой прогулки лучше воздержаться.

А кто-то уже открыл купальный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А кто-то уже открыл купальный сезонФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, с последнего дня зимы-2020, с 29 февраля, в Самаре начинается пассажирская навигация теплохода «ОМ-142». ОМик ходит по маршруту «Самара» - «Подголятино» с остановкой на пристани «Проран». В это время продолжается работа судов на воздушной подушке.

Ледоход в Самаре - 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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