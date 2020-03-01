Ледоход в Самаре 2020: самарцы провожают огромные льдины
Ледоход в Самаре 2020 начался довольно рано. Уже сейчас Волга почти очистилась ото льда. Особо смелые горожане не только любуются уплывающими льдинами с берега, но и фотографируются на самом крае тающих ледяных глыб.
- Кое-где еще есть огромные льдины. Люди безумно-бесстрашные скачут по этим льдинам, как будто не боятся провалится. Зрелище не для слабонервных, - отметили очевидцы.
А между тем, выход на лед крайне опасен и от такой прогулки лучше воздержаться.
А кто-то уже открыл купальный сезонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кстати, с последнего дня зимы-2020, с 29 февраля, в Самаре начинается пассажирская навигация теплохода «ОМ-142». ОМик ходит по маршруту «Самара» - «Подголятино» с остановкой на пристани «Проран». В это время продолжается работа судов на воздушной подушке.
Ледоход в Самаре - 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU