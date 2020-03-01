В Самарской области временно перекроют участок трассы «Урал» - Муханово

1 Март 2020 2020-03-01T18:39:38+03:00

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В Самарской области временно прекращается движение по части дороги «Урал» - Муханово, речь идет об участке км 48+328 – км 48+574. Проехать по этому куску дороги нельзя будет с 0:00 часов 15 марта по 23:59 10 мая. Для транспорта организован объезд. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте регионального правительства.

Временные неудобства придется потерпеть из-за капитального ремонта моста через реку Сарбай на территории Кинель-Черкасского района.

ООО «ТАКТ» должен будет установить дорожные знаки, которые подскажут схему объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU