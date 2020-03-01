В разгар праздника семья из трёх человек угодила под иномарку на пешеходном переходе в Самаре

1 Март 2020 2020-03-01T19:10:56+03:00

ДТП произошло у парка имени Ю. Гагарина, водитель был очень пьян

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Крайне печально закончилась Масленица для одной самарской семьи. Три человека переходили дорогу по пешеходному переходу у парка им. Юрия Гагарина, в районе пересечения XXII Партсъезда и Стара-Загора. На пешеходов наехала иномарка. Мужчина и подросток отделались ушибами, а вот женщину забрали в больницу в тяжелом состоянии и без сознания.

На место ЧП оперативно приехали активисты «Ночного патруля», их вызвали на место очевидцы. Они же отобрали у водителя ключи.

- Я не специально, я что похож на человека, который хочет людей убивать. Я же никуда не уехал. Вышел из машины, - оправдывался, еле шевеля языком, водитель. – Да, выпил, а чё нет. 1 марта. Я же не специально. Я на тормоза нажал, сработал АБС, машину повело. Вот вам крест! Простите меня.

Пьяный водитель сбил семью на пешеходном переходе в Самаре в самый разгар масленечных гуляний .

У виновника имелись явные признаки алкогольного опьянения. Приехавшие на место ДТП правоохранители замерили уровень алкоголя. Алкотестер показал значительное превышение - 1300 мкр грамм на литр выдыхаемого воздуха. Это примерно бутылка водки.

В разгар праздника «Масленица» семья из трёх человек угодила под иномарку на пешеходном

- «Ночной Патруль» готов оказать юридическую помощь пострадавшим и помочь привлечь виновника к ответственности по закону, - отметили активисты ночного патруля. - Просим родственников пострадавшей связаться с нами по телефону 2755111.

ИСТОЧНИК KP.RU