После тяжелой болезни скончался ректор Самарского ГАУ Александр Петров

1 Март 2020 2020-03-01T20:33:28+03:00

Сотрудники вуза отметили, что для них это тяжелый удар и невосполнимая потеря

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Печальные новости пришли 1 марта из Самарского государственного аграрного университета. После тяжелой и продолжительной болезни скончался ректор вуза Александр Михайлович Петров.

- Для всех нас это тяжелейшая утрата и невосполнимая потеря. Александр Михайлович очень многое сделал для Самарского аграрного вуза, отдав ему, без преувеличения, все самые лучшие годы своей жизни. Запущенная им и его командой в 2013 году "перезагрузка" вуза привела к тому, что вуз достиг своих максимальных за всю историю возможностей, получив высший статус для учебного заведения – университет, - отметили сотрудники вуза.

Прощание с Александром Михайловичем состоится 3 марта во дворце культуры Самарского аграрного университета в 10.00.

Соболезнуем родным и близким.

Справка КП:

Александр Петров родился 19 сентября 1966 года в селе Борское, Куйбышевской области. С отличием окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства. Активно проявил себе уже в студенческие годы, избирался комсоргом группы, курса, факультета и секретарем комитета комсомола Куйбышевского СХИ. Закончил аспирантуру Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина. Защитил диссертацию кандидата технических наук.

В период с 1995 по 2003 год работал заместителем декана инженерного факультета. Его стаж научно-педагогической работы составляет 24 года. С 2003 по 2013 год работал в должности проректора по учебной работе академии. Заместитель председателя ученого, председателем учебно-методического и членом научно-технического советов Самарской ГСХА. За время работы в качестве проректора Самарская ГСХА получила право на реализацию 35 программ высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), 2 программ дополнительного к высшему образованию и 13 программ профессиональной подготовки.

С 2006 года исполнял обязанности заведующего кафедрой «Сельскохозяйственные машины». За этот период кафедра стала лучшей среди выпускающих кафедр инженерного факультета и академии. C 2013 года стал ректором ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, которая вскоре получила статус университета.

ИСТОЧНИК KP.RU