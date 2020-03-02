Избил, а потом решил ограбить: в Самарской области задержали молодого преступника

2 Март 2020 2020-03-02T08:40:12+03:00

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Сызранские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Дело в том, что в одном из кафе города произошел конфликт между двумя местными жителями. Они вышли на улицу, где случилась драка.

– Подозреваемый нанес 31-летнему мужчине несколько ударов, затем забрал его мобильный телефон. Правоохранителям удалось по горячим следам задержать молодого человека, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Им оказался 19-летний безработный и ранее не судимый парень. Гаджет удалось изъять и вернуть владельцу. Задержанный может попасть в тюрьму на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU