Избил, а потом решил ограбить: в Самарской области задержали молодого преступника
Драка произошла в одном из кафе
Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сызранские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Дело в том, что в одном из кафе города произошел конфликт между двумя местными жителями. Они вышли на улицу, где случилась драка.
– Подозреваемый нанес 31-летнему мужчине несколько ударов, затем забрал его мобильный телефон. Правоохранителям удалось по горячим следам задержать молодого человека, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Им оказался 19-летний безработный и ранее не судимый парень. Гаджет удалось изъять и вернуть владельцу. Задержанный может попасть в тюрьму на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU