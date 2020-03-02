2020-03-02T10:59:49+03:00
Общество

Самые активные и целеустремленные: в Чапаевске прошел форум «Позитивная территория»

Он проходит третий год подряд
Егор ТКАЧЕНКО
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На форуме собрались самые активные и целеустремленные школьники ЧапаевскаНа форуме собрались самые активные и целеустремленные школьники Чапаевска
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В конце недели в Чапаевске прошел региональный форум «Позитивная территория». Он собирает самых любознательных и целеустремленных детей – активистов Российского движения школьников, победителей олимпиад, лидеров ученического самоуправления.

Мероприятие посетил депутат Госдумы Евгений Серпер. Он пообщался с участниками форума, а также поделился с ними своим опытом в качестве наставника. Это название «Позитивная территория» подчеркивает одну из основных целей форума – сделать окружающий мир более позитивным.

– Каждый из вас обладает энергией и целеустремленностью. А мы, взрослые, свою задачу видим в том, чтобы создать для вас такие условия, в которой вы смогли бы реализовать свой потенциал и таланты, – сказал Серпер.

В этом году форум приурочен к пятилетию РДШ, а основным смысловым и тематическим наполнением стало предстоящее 75-летие Победы. Деятельность движения направлена на развитие и воспитание школьников. Также Евгений Серпер провел встречу с главой города Виталием Ащепковым.

Стороны обсудили самые актуальные городские вопросы, а также посетили открытую тренировку юных хоккеистов в рамках проекта «Золотая шайба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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