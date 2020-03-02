Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский зимой мог оказаться в «Краснодаре»

2 Март 2020 2020-03-02T10:56:36+03:00

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Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский минувшей зимой мог покинуть команду. Как сообщает журналист Нобель Арустамян, агенты футболиста предлагали его «Краснодару».

– Южане отказались от этого варианта. Они планируют опираться на своих воспитанников, если речь идет о российских молодых игроках, – сообщил Арустамян.

В текущем сезоне на счету 23-летнего Зиньковского 19 матчей, в которых он отметился шестью результативными передачами. Он выступает за «Крылья Советов» с января 2019 года. Контракт с клубом рассчитан до конца 2021 года. Напомним, что самарская команда после 20 матчей находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU