2020-03-02T10:55:38+03:00
Общество

«Окно в долги»: в Самарской области компания остекления получила штраф за работу

Взыскивать деньги пришлось с помощью судебных приставов
Владислав КИРСАНОВ
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За свои некачественные услуги фирма заплатила 45 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской областиЗа свои некачественные услуги фирма заплатила 45 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской области
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В Кинельском районе Самарской области состоялся суд между оконной компанией и местным жителем. Дело в том, что работа специалистов не устроила клиента, после чего он решил вернуть потраченные средства с компенсацией.

– Суд принял сторону мужчины и назначил фирме штраф в размере 45 тысяч рублей. Однако должник не спешил расставаться с деньгами. Потребовалось вмешательство судебных приставов, – говорится в сообщении УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти провели с сотрудниками компании несколько встреч, напомнив, что за отсутствие оплаты им будет запрещен выезд за границу, а также наложены другие санкции. Это побудило фирму оплатить долг в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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