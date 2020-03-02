«Окно в долги»: в Самарской области компания остекления получила штраф за работу

2 Март 2020 2020-03-02T10:55:38+03:00

За свои некачественные услуги фирма заплатила 45 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В Кинельском районе Самарской области состоялся суд между оконной компанией и местным жителем. Дело в том, что работа специалистов не устроила клиента, после чего он решил вернуть потраченные средства с компенсацией.

– Суд принял сторону мужчины и назначил фирме штраф в размере 45 тысяч рублей. Однако должник не спешил расставаться с деньгами. Потребовалось вмешательство судебных приставов, – говорится в сообщении УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти провели с сотрудниками компании несколько встреч, напомнив, что за отсутствие оплаты им будет запрещен выезд за границу, а также наложены другие санкции. Это побудило фирму оплатить долг в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU