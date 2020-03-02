2020-03-02T10:20:23+03:00
Общество

В Жигулевске коммивояжер ограбил 93-летнюю пенсионерку

Мужчина не постеснялся украсть у пожилой женщины 22 тысячи рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина воспользовался моментом, пока старушка отвлеклась на его коллегуМужчина воспользовался моментом, пока старушка отвлеклась на его коллегуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицейский участок Жигулевска обратилась 93-летняя пенсионерка. По ее словам, у нее из дома пропали 22 тысячи рублей. Правоохранители приступили к расследованию этого дела. Оказалось, что прямо перед пропажей домой к женщине приходили менеджеры по продажам массажеров.

– Подозреваемым оказался 33-летний житель Тольятти. По версии сотрудников, пока старушка общалась с его коллегой на кухне, он пробрался в комнату и достал из кошелька деньги. Мужчина признал свою вину, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Награбленное подозреваемый потратил на собственные нужды. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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