В Жигулевске коммивояжер ограбил 93-летнюю пенсионерку

2 Март 2020 2020-03-02T10:20:23+03:00

Мужчина воспользовался моментом, пока старушка отвлеклась на его коллегу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В полицейский участок Жигулевска обратилась 93-летняя пенсионерка. По ее словам, у нее из дома пропали 22 тысячи рублей. Правоохранители приступили к расследованию этого дела. Оказалось, что прямо перед пропажей домой к женщине приходили менеджеры по продажам массажеров.

– Подозреваемым оказался 33-летний житель Тольятти. По версии сотрудников, пока старушка общалась с его коллегой на кухне, он пробрался в комнату и достал из кошелька деньги. Мужчина признал свою вину, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Награбленное подозреваемый потратил на собственные нужды. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU