В Жигулевске коммивояжер ограбил 93-летнюю пенсионерку
В полицейский участок Жигулевска обратилась 93-летняя пенсионерка. По ее словам, у нее из дома пропали 22 тысячи рублей. Правоохранители приступили к расследованию этого дела. Оказалось, что прямо перед пропажей домой к женщине приходили менеджеры по продажам массажеров.
– Подозреваемым оказался 33-летний житель Тольятти. По версии сотрудников, пока старушка общалась с его коллегой на кухне, он пробрался в комнату и достал из кошелька деньги. Мужчина признал свою вину, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Награбленное подозреваемый потратил на собственные нужды. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU