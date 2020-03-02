2020-03-02T10:43:29+03:00
Общество

В самарском аэропорту увеличится количество рейсов в Москву

В конце марта авиагавань перейдет на весенне-летнее расписание
Владислав КИРСАНОВ
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Количество перелетов в столицу превысит прошлогодние показателиКоличество перелетов в столицу превысит прошлогодние показателиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сразу несколько авиакомпаний запланировали дополнительные перелеты из самарского аэропорта «Курумоч» в Москву. Количество рейсов уже превышает аналогичный период прошлого года. Так, с 13 июня S7 будет проводить ежедневные перелеты из Домодедово. Время вылета – 5:40. В обратном направлении рейсы намечены по всем дням, кроме воскресенья – в 9:10 по местному времени.

– В конце апреля компания Red Wings четыре раза в неделю будет также летать в Москву. Впоследствии, 1 июня, полеты станут ежедневными: как в одну, так и в другую сторону, – сообщает пресс-служба «Курумоча».

Весенне-летнее расписание в этом году начнет действовать с 29 марта. Сейчас в самарской авиагавани более 30 российских и зарубежных компаний регулярно выполняют перелеты в более чем по 50 направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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