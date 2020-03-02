Опубликованы даты проведения "Метафеста - 2020" в Самаре

2 Март 2020 2020-03-02T11:21:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда пройдет Метафест - 2020 в Самаре. Организаторы рассказали, что традиционная встреча поклонников музыки на фестивальной поляне пройдет с 22 по 24 августа. Также организаторы сообщили, что на мероприятии будет сразу четыре музыкальные сцены.

- Мы очень любим эксперименты и не хотим делать так, чтобы один "Метафест" был неотличим от другого. И в этот раз мы опять не можем отказать себе в таком удовольствии, - отметили организаторы. И признались, что в этот раз на сценах "Лес" и "Степь" все исполнители будут играть впервые. Знакомые лица на сцене можно будет увидеть, но только в составе новых коллабораций. Заявки от участников ждут на странице.

Новые артисты и хорошо известные исполнители сыграют на камерной сцене "Река", которая в этом году станет больше. А для электронной музыки создадут отделбную сцену. Те, кто не хочет слушать ночные выступления, сможет просто не селиться рядом.

Также организаторы отметили, что скоро начнутся продажи билетов на фестиваль и будут названы имена первых участников и, конечно же, хедлайнеров.

"Метафест" - фестиваль всего живого - проходит в Самарской области с 2007 года. В разное время его участниками и хедлайнерами были Billy's Band, Биртман, Аффинаж, Ундервуд, Василий Уриевский, "Краснознаменная дивизия моей бабушки" и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU