2020-03-02T11:21:35+03:00
Общество

Опубликованы даты проведения "Метафеста - 2020" в Самаре

Скоро начнутся предпродажи билетов и появятся имена хедлайнеров, пока же организаторы рассекретили даты проведения Метафеста 2020 в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
"Метафест" пройдет в конце августа"Метафест" пройдет в конце августа
Изменить размер текста:

Стало известно, когда пройдет Метафест - 2020 в Самаре. Организаторы рассказали, что традиционная встреча поклонников музыки на фестивальной поляне пройдет с 22 по 24 августа. Также организаторы сообщили, что на мероприятии будет сразу четыре музыкальные сцены.

- Мы очень любим эксперименты и не хотим делать так, чтобы один "Метафест" был неотличим от другого. И в этот раз мы опять не можем отказать себе в таком удовольствии, - отметили организаторы. И признались, что в этот раз на сценах "Лес" и "Степь" все исполнители будут играть впервые. Знакомые лица на сцене можно будет увидеть, но только в составе новых коллабораций. Заявки от участников ждут на странице.

Новые артисты и хорошо известные исполнители сыграют на камерной сцене "Река", которая в этом году станет больше. А для электронной музыки создадут отделбную сцену. Те, кто не хочет слушать ночные выступления, сможет просто не селиться рядом.

Также организаторы отметили, что скоро начнутся продажи билетов на фестиваль и будут названы имена первых участников и, конечно же, хедлайнеров.

"Метафест" - фестиваль всего живого - проходит в Самарской области с 2007 года. В разное время его участниками и хедлайнерами были Billy's Band, Биртман, Аффинаж, Ундервуд, Василий Уриевский, "Краснознаменная дивизия моей бабушки" и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получил деньги на карту: в Тольятти сотрудник ДПС попался на взятке от пьяного водителя
Бывший полицейский, пойманный на взятке в Самаре, отправился в колонию на 7 лет
Жительнице Тольятти пришла квитанция за отопление с долгом в 12,5 миллионов рублей
В Самаре проведут служебную проверку по ДТП с трамваем у «Апельсина»
Жителей «Кошелев-парка» из Смышляевки «привяжут» к Красноглинскому района
Опубликованы даты проведения "Метафеста - 2020" в Самаре
В самарском аэропорту увеличится количество рейсов в Москву
В Жигулевске коммивояжер ограбил 93-летнюю пенсионерку
«Окно в долги»: в Самарской области компания остекления получила штраф за работу
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский зимой мог оказаться в «Краснодаре»
Самые активные и целеустремленные: в Чапаевске прошел форум «Позитивная территория»
Избил, а потом решил ограбить: в Самарской области задержали молодого преступника
После тяжелой болезни скончался ректор Самарского ГАУ Александр Петров
В разгар праздника семья из трех человек угодила под иномарку на пешеходном переходе в Самаре
В Самарской области временно перекроют участок трассы «Урал» - Муханово
Ледоход в Самаре 2020: горожане провожают огромные льдины
В Самарской области ищут водителя, который сбил подростков на улице Кирова
В Самарской области фура «утонула» под мостом
В Самаре построят комплекс зданий для ГИБДД с открытыми стоянками
Юнармейцы погостили в бригаде управления 2-й армии
«Паровозик из четырех машин»: в массовом ДТП в Тольятти пострадала женщина
«Борьбу ведут 1800 дворников и 130 единиц техники»: в Самаре всеми силами избавляются от опасной наледи
«Занос, заезд и столкновение со световой опорой»: в Тольятти молодая автолюбительница погибла в ДТП
Волейбольная «Нова» не смогла обыграть «Белогорье»
«Есть позвонить?»: у гостя Самарской области украли дорогую вещь прямо на улице