Жительнице Тольятти пришла квитанция за отопление с долгом в 12,5 миллионов рублей

2 Март 2020 2020-03-02T12:39:46+03:00

Представители коммунальщиков сообщили, что это техническая ошибка и извинились за неудобства

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Необычный случай произошел с девушкой из Тольятти. Ей пришла квитанция за отопление и горячую воду на сумму более чем 12 миллионов рублей. Местная жительница с юмором отреагировала на такие новости, заявив, что таким образом энергетики поздравили ее с Масленицей.

– Счет был в личном кабинете на сайте. Такие цифры были появились из-за ошибки, так как в системе произошел технический сбой. Данные быстро исправили, теперь расчеты показывают верно, – сообщили представители «Т Плюс».

Также компания извинилась за доставленные неудобства перед жительницей Тольятти. Соответственно, долг в 12 миллионов 445 тысяч рублей «списали» с девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU