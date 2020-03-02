2020-03-02T12:39:46+03:00
Общество

Жительнице Тольятти пришла квитанция за отопление с долгом в 12,5 миллионов рублей

Представители коммунальщиков сообщили, что это техническая ошибка и извинились за неудобства
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Сейчас данные личного кабинета отражают правильные расчетыСейчас данные личного кабинета отражают правильные расчетыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Необычный случай произошел с девушкой из Тольятти. Ей пришла квитанция за отопление и горячую воду на сумму более чем 12 миллионов рублей. Местная жительница с юмором отреагировала на такие новости, заявив, что таким образом энергетики поздравили ее с Масленицей.

– Счет был в личном кабинете на сайте. Такие цифры были появились из-за ошибки, так как в системе произошел технический сбой. Данные быстро исправили, теперь расчеты показывают верно, – сообщили представители «Т Плюс».

Также компания извинилась за доставленные неудобства перед жительницей Тольятти. Соответственно, долг в 12 миллионов 445 тысяч рублей «списали» с девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получил деньги на карту: в Тольятти сотрудник ДПС попался на взятке от пьяного водителя
Бывший полицейский, пойманный на взятке в Самаре, отправился в колонию на 7 лет
Жительнице Тольятти пришла квитанция за отопление с долгом в 12,5 миллионов рублей
В Самаре проведут служебную проверку по ДТП с трамваем у «Апельсина»
Жителей «Кошелев-парка» из Смышляевки «привяжут» к Красноглинскому района
Опубликованы даты проведения "Метафеста - 2020" в Самаре
В самарском аэропорту увеличится количество рейсов в Москву
В Жигулевске коммивояжер ограбил 93-летнюю пенсионерку
«Окно в долги»: в Самарской области компания остекления получила штраф за работу
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский зимой мог оказаться в «Краснодаре»
Самые активные и целеустремленные: в Чапаевске прошел форум «Позитивная территория»
Избил, а потом решил ограбить: в Самарской области задержали молодого преступника
После тяжелой болезни скончался ректор Самарского ГАУ Александр Петров
В разгар праздника семья из трех человек угодила под иномарку на пешеходном переходе в Самаре
В Самарской области временно перекроют участок трассы «Урал» - Муханово
Ледоход в Самаре 2020: горожане провожают огромные льдины
В Самарской области ищут водителя, который сбил подростков на улице Кирова
В Самарской области фура «утонула» под мостом
В Самаре построят комплекс зданий для ГИБДД с открытыми стоянками
Юнармейцы погостили в бригаде управления 2-й армии
«Паровозик из четырех машин»: в массовом ДТП в Тольятти пострадала женщина
«Борьбу ведут 1800 дворников и 130 единиц техники»: в Самаре всеми силами избавляются от опасной наледи
«Занос, заезд и столкновение со световой опорой»: в Тольятти молодая автолюбительница погибла в ДТП
Волейбольная «Нова» не смогла обыграть «Белогорье»
«Есть позвонить?»: у гостя Самарской области украли дорогую вещь прямо на улице