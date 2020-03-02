Бывший полицейский, пойманный на взятке в Самаре, отправился в колонию на 7 лет

2 Март 2020 2020-03-02T12:59:32+03:00

Иван Нещадимов заявил, что его подставили и не признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того, он заплатит штраф в размере 6 миллионов рублей

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Состоялся суд над бывшим заместителем начальника отдела полиции № 7 в Самаре Иваном Нещадимовым. Его обвиняли в получении взятки. По версии следствия, он взял 200 тысяч рублей от предпринимателя, который забирал песок на территории Куйбышевского района города.

– Нещадимов получил тюремный срок. Ближайшие 7 лет он проведет в колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере 6 миллионов рублей в доход государства, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Сам обвиняемый посчитал, что его подставили и свою вину не признал. Подробности этого судебного заседания можно почитать в материале «Комсомольской правды-Самара».

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Сегодня в Самарском районном суде Ивана Нещадимова признали виновным в получении взятки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU