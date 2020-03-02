Получил деньги на карту: в Тольятти сотрудник ДПС попался на взятке от пьяного водителя

2 Март 2020 2020-03-02T14:41:36+03:00

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Прокуратура Автозаводского района Тольятти подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении сотрудника ДПС по Ставропольскому району. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие. Следствие установило, что в декабре 2019 года он получил на банковскую карту 50 тысяч рублей от пьяного водителя.

– Инспектор полностью признал свою вину. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Сейчас этим делом занимается следственный комитет, – сообщает прокуратура Автозаводского района Тольятти.

После установления всех деталей этого преступления, состоится суд. Ход расследования находится на контроле надзорного органа. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтинант полиции Александр Винников назначил проведение служебной проверки. Если вину подозреваемого докажут, его уволят из органов, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU