2020-03-02T14:00:46+03:00
Общество

Шла вдоль дороги: в Чапаевске водитель «двенадцатой» насмерть сбил женщину

После этого автомобиль съехал с дороги и врезался в забор
Владислав КИРСАНОВ
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От полученных травм 63-летняя женщина скончалась на местеОт полученных травм 63-летняя женщина скончалась на местеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 1 марта, в Чапаевске произошло ДТП. На улице Ульянова 30-летний водитель «двенадцатой» сбил пешехода. В темное время суток 67-летняя женщина шла по проезжей части в попутном направлении по ходу движения.

– От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. После наезда на пешехода, автомобиль водителя продолжил движение. Его смог остановить только забор, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе пешеходам, особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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