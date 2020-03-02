Шла вдоль дороги: в Чапаевске водитель «двенадцатой» насмерть сбил женщину
Вчера, 1 марта, в Чапаевске произошло ДТП. На улице Ульянова 30-летний водитель «двенадцатой» сбил пешехода. В темное время суток 67-летняя женщина шла по проезжей части в попутном направлении по ходу движения.
– От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. После наезда на пешехода, автомобиль водителя продолжил движение. Его смог остановить только забор, – передает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе пешеходам, особенно в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU