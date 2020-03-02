2020-03-02T13:56:28+03:00
Общество

Ранняя весна: субботники в Самаре начнутся уже в марте

Такое поручение получили все главы районов города
Владислав КИРСАНОВ
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Уборка должна начаться уже на этой неделе ФОТО: Администрация СамарыУборка должна начаться уже на этой неделе ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре состоялось еженедельное рабочее заседание в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. На нем стало известно, что уборка в столице региона начнется уже в марте.

– Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу – составил план-график уборочных мероприятий в связи с наступлением ранней весны, – цитирует Лапушкину сайт администрации.

Главам районов поручили уже на этой неделе начать соответствующую работу по уборке города. Кроме того, продолжается очистка крыш и тротуаров от наледи. С начала 2020 года комиссии составили более тысячи протоколов за ненадлежащее содержание и уборку дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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