«Вези меня, извозчик»: в Самару с юбилейным концертом приедет Александр Новиков

2 Март 2020 2020-03-02T14:43:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в марте пройдет юбилейный вечер певца, композитора и исполнителя песен в жанре городского романса Александра Новикова. Концерт получил название «Извозчику — 35!» Это один из самых знаменитых хитов артиста.

На юбилейном вечере самарцы, помимо «Вези меня, извозчик», услышат такие легендарные хиты Александра Новикова, как: «Город древний», «Помнишь, девочка?», «Улица Восточная», «Шансоньетка», «Расстанься с ней» и другие.

Концерт пройдет 16 марта в Окружном Доме Офицеров. Начало — в 19:00. Стоимость билетов будет начинаться от 800 рублей. Приобрести их можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU