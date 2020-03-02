«Вези меня, извозчик»: в Самару с юбилейным концертом приедет Александр Новиков
В Самаре в марте пройдет юбилейный вечер певца, композитора и исполнителя песен в жанре городского романса Александра Новикова. Концерт получил название «Извозчику — 35!» Это один из самых знаменитых хитов артиста.
На юбилейном вечере самарцы, помимо «Вези меня, извозчик», услышат такие легендарные хиты Александра Новикова, как: «Город древний», «Помнишь, девочка?», «Улица Восточная», «Шансоньетка», «Расстанься с ней» и другие.
Концерт пройдет 16 марта в Окружном Доме Офицеров. Начало — в 19:00. Стоимость билетов будет начинаться от 800 рублей. Приобрести их можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU