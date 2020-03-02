2020-03-02T15:20:28+03:00
Общество

Минтранс Самарской области рассказал, сколько будет стоить проезд на электробусе

Тариф устанавливался самостоятельно перевозчиком
Владислав КИРСАНОВ
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Цена на проезд в электробусе будет такой же, как на других видах общественного транспортаЦена на проезд в электробусе будет такой же, как на других видах общественного транспортаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стала известность стоимость проезда в новом автобусном маршруте № 108, который будет курсировать между Южным городом и Губернским рынком. Напомним, осуществлять перевозку пассажиров будут электробусы. Планируется, что в день будет проходить по шесть рейсов.

– Стоимость проезда устанавливается перевозчиком самостоятельно. На этом маршруте введен нерегулируемый тариф. Заявленная цена составляет 32 рубля, – сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

Отметим, что электробус несколько дней назад прошел свою обкатку. Общая его вместимость составляет 80 человек, а максимальная скорость, которую он может развить, - 60 км/ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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