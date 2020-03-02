2020-03-02T15:32:36+03:00
Общество

Проезд в самарских электричках для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным

В этом году отмечается 75 лет Победы
Владислав КИРСАНОВ
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Льготы будут действовать до конца 2020 года ФОТО: «Самарская ППК»Льготы будут действовать до конца 2020 года ФОТО: «Самарская ППК»
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Представители АО «Самарская ППК» рассказали, что с 1 марта по 31 декабря 2020 года участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет предоставляться право бесплатного проезда в пригородных поездах.

– Безденежные билеты оформляются в кассах по предъявлению удостоверения, подтверждающего льготный статус, – сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.

По одному удостоверению можно получить бесплатные билеты для ветерана и одного сопровождающего. Ограничения на количество поездок нет. Бесплатный проезд для ветеранов решили ввести в честь 75-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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