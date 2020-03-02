2020-03-02T16:23:31+03:00
Спорт

В два раза больше: баскетболистки «Самары» разгромили «Динамо-2» в пером матче плей-офф

Итоговый счет на табло зафиксировал 67:33 в пользу волжанок
Владислав КИРСАНОВ
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Ответная игра пройдет в Самаре 5 марта ФОТО: БК «Самара»Ответная игра пройдет в Самаре 5 марта ФОТО: БК «Самара»
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В понедельник, 2 марта, в Новосибирске состоялся первый матч четвертьфинала серии плей-офф между «Динамо-2» и «Самарой». Хозяйки не смогли навязать победителю регулярного чемпионата должной борьбы, потому игра завершилась разгромной победой девушек с берегов Волги.

– Матч закончился с двукратным преимуществом «Самары» – 67:33. По 14 очков на счету Архиповой и Сафоновой. Косякова набрала 12 баллов. Таким образом, счет в серии до двух побед стал 1:0 в пользу волжанок, – сообщает пресс-служба БК «Самара».

Второй матч серии пройдет 5 марта и начнется в 15:00 по местному времени. В том случае, если потребуется еще один поединок, он пройдет в Самаре в пятницу, 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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