В два раза больше: баскетболистки «Самары» разгромили «Динамо-2» в пером матче плей-офф

2 Март 2020 2020-03-02T16:23:31+03:00

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В понедельник, 2 марта, в Новосибирске состоялся первый матч четвертьфинала серии плей-офф между «Динамо-2» и «Самарой». Хозяйки не смогли навязать победителю регулярного чемпионата должной борьбы, потому игра завершилась разгромной победой девушек с берегов Волги.

– Матч закончился с двукратным преимуществом «Самары» – 67:33. По 14 очков на счету Архиповой и Сафоновой. Косякова набрала 12 баллов. Таким образом, счет в серии до двух побед стал 1:0 в пользу волжанок, – сообщает пресс-служба БК «Самара».

Второй матч серии пройдет 5 марта и начнется в 15:00 по местному времени. В том случае, если потребуется еще один поединок, он пройдет в Самаре в пятницу, 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU