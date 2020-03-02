2020-03-02T16:21:53+03:00
Общество

Во время субботников в Самарской области особое внимание уделят памятникам и местам захоронений воинов

Уборка населенных пунктов региона стартует раньше, чем планировалось
Егор ТКАЧЕНКО
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Из-за аномально жаркой зимы субботники начнутся в марте, а не в апрелеИз-за аномально жаркой зимы субботники начнутся в марте, а не в апрелеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме предложил начать месячник по благоустройству раньше запланированного. Это связано с тем, что в этом году была аномально теплая зима. Ранее уборка территорий начиналась 1 апреля.

– В этом году весна наступает раньше. Поэтому главам муниципалитетов поставил задачу – составить план-график уборочных мероприятий и предоставить мне. Работы много, необходимо привести в порядок каждую территорию, – подчеркнул глава региона.

В этом году, помимо парков, скверов и дворовых территорий, особое внимание уделят уборке на памятниках и местах захоронений воинов. Месячник по благоустройству продлится до майских праздников. Основные работы на себя возьмут муниципальные предприятия и управляющие компании. Во время проведения субботников будут организованы пункты выдачи специнвентаря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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