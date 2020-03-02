2020-03-02T19:22:29+03:00
Общество

100 молодых ученых и конструкторов, работающих в Самарской области, могут получить 120 тысяч рублей

Надо лишь победить в конкурсе министерства образования и науки Самарской области
Евгения ВАСИНА
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Самое время подготовить и подать заявку на конкурсСамое время подготовить и подать заявку на конкурсФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самаре начался прием заявок на участие в конкурсе на назначение денежных выплат молодым ученым и конструкторам, работающим в регионе. О начале конкурсного отбора объявило министерство образования и науки Самарской области. Премии могут получить те, кто занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники. Каждый из 100 победителей конкурса получит единовременно 120 тысяч рублей. Заявки принимаются с 5 по 26 марта включительно.

Как верно оформить заявку, прописано в постановлении правительства Самарской области от 07.05.2015 № 244 «Об утверждении Порядка назначения денежных выплат молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области». Заявку необходимо направить (1 экземпляр заявки в бумажном варианте и скан-копия заявки в формате pdf) в министерство образования и науки Самарской области по адресу: Самара, улица Алексея Толстого, 38/16, кабинет № 215, контактное лицо Наталья Владимировна Кудашева, телефон 333-54-14.

Более подробную информацию можно найти на сайте министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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