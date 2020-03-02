2020-03-02T20:17:50+03:00
Общество

«Они сами матери!»: в ТТУ Самары пожаловались на травлю кондукторов, которые якобы обижают детей

В организации предположили, что множество жалоб на то, что школьников якобы высаживают из транспорта, это чей-то заказ
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Иногда немного внимательнее надо быть и окружающим пассажирамИногда немного внимательнее надо быть и окружающим пассажирам
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В ТТУ Самары призвали прекратить поток жалоб на кондукторов, якобы высаживающих из транспорта школьников, которые не могут заплатить за проезд. В организации отметили, что ни один из этих фактов не подтвердился.

- Создается впечатление, что эти обращения - банальная «заказуха», - отметили представители ТТУ в твиттере и подчеркнули, что 99% кондукторов на предприятии - женщины, у них есть дети, порой и не один ребенок.

- Неужели они, матери, способны выгнать на мороз чужих детей? Тем более, что всех кондукторов, да и водителей тоже, неоднократно инструктируют под роспись о запрете высаживания детей! - возмутились в ТТУ подозрениям в адрес работников.

Родителей же попросили почаще проверять, есть ли на школьной карте ребенка деньги и самостоятельно нести ответственность за своего отпрыска. Многие горожане с этой позицией согласились и даже заметили, что часто дети пользуются безнаказанностью и намеренно не хотят платить за проезд.

- Неприкосновенность слишком завышена. Все же при наступлении теплого времени года, днем высаживать нужно, не младших школьников. Нужно с младу к ответственности приучать, - считает самарский активист Алексей Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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