2020-03-02T20:25:05+03:00
Общество

Общежитие СГСПУ на улице Блюхера может открыться уже в этом году

Но во второй его половине
Евгения ВАСИНА
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Фото группы СГСПУ (быв. СУИ, КГПИ, СГПУ, ПГСГА) (vk.com/sgspu1911)Фото группы СГСПУ (быв. СУИ, КГПИ, СГПУ, ПГСГА) (vk.com/sgspu1911)Фото: СОЦСЕТИ
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Студенты, обучающиеся в Самарском государственном социально-педагогическом университете, уже который год ждут открытия общежития на улице Блюхера. Долгострой сильно изменился за последние годы и выглядит уже как почти готовое здание. А между тем студенты все еще даже примерно не знают, когда объект введут в эксплуатацию.

- По информации ректората вуза, открытие общежития запланировано на второе полугодие 2020 года, - приоткрыли тайну представители министерства образования и науки Самарской области в твиттере.

Также в ведомстве добавили, что открытие общежития находится в компетенции вуза, а его учредителем является министерство науки и высшего образования РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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