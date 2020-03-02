2020-03-02T22:07:18+03:00
Спорт

Самарские рапиристы завоевали «золото» первенства Европы

Братья Бородачевы выступали в составе юношеской сборной России по рапире
Евгения ВАСИНА
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Фото: Федерация фехтования России (rusfencing.ru)Фото: Федерация фехтования России (rusfencing.ru)
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Снова наши спортсмены доказали, что они лучшие. Юниорская мужская сборная России по рапире шестой раз завоевала золотые медали первенства Европы в этой возрастной группе. Соревнования проходили в Хорватии 1 марта. В составе сборной блестяще выступили рапиристы из Самарской области: Кирилл и Антон Бородачевы.

Как отметили в федерации фехтования России, с 2015 года российские рапиристы не знают поражений в командных соревнованиях на юниорских первенствах Европы. Примечательно, что из пяти предыдущих победных финалов четыре раза им пришлось отбирать «золото» у фехтовальщиков Италии. Так случилось и на этот раз. Сильнейшая команда континента определилась во встрече сборных России и Италии.

В первом бою Кирилл Бородачев обыграл Алессио Ди Томмазо – 5:1. Однако итальянцы быстро сократили разрыв, а после шестого поединка вырвались вперед – 29:28. Все решилось в последнем бою между Кириллом Бородачевым и Томмазо Марини. На дорожку противники вышли при равном счете – 37:37. Основного времени не хватило, чтобы выявить победителя – 44:44. Приоритет получила итальянская команда. Но победный укол, через 29 секунд после возобновления поединка, нанес самарец Кирилл Бородачев!

ИСТОЧНИК KP.RU

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