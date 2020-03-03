Хоккейная «Лада» находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф

3 Март 2020 2020-03-03T08:19:12+03:00

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Вчера, 2 марта, в Тольятти состоялся пятый матч серии плей-офф между «Ладой» и «Нефтяником». До отчетного поединка обе команды имели по две победы. В домашнем матче автозаводцы сразу взяли инициативу в свои руки: уже на четвертой минуте клуб из Самарской области повел в счете.

– В концовке первого отрезка игры хозяева упрочили преимущество. Во втором периоде довели счет до разгромного. Гости смогли размочить счет только за 11 секунд до финальной сирены. Итог – 3:1 в пользу «Лады» в матче и 3:2 в серии, – сообщила пресс-служба тольяттинцев.

Шайбами в составе хозяев отметились Алексей Мастрюков, Дмитрий Возовик и Игорь Угольников. Следующий матч, который в случае победы «Лады» станет последним в серии, пройдет в Альметьевске 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU