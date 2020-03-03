Март в Самарской области начался с экстремально высоких температур

3 Март 2020 2020-03-03T10:05:40+03:00

Весна в регион впервые за долгое время пришла по графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 2 марта, в Самарской области снова было аномально тепло. Температурные значения превысили показатели прошлых лет. Так, максимально тепло было в Сызрани, где столбик термометра достиг значения +5,9 °С. Этот показатель превысил на 1,4 °С значение 30-летней давности.

– На метеостанциях в Самаре и Авангарде были зафиксированы значения +5,5 °С и 4,4 °С, соответственно. Там пали рекорды 18-летней давности. В Большой Глушице температура достигла +5,3 °С, что на 1,5 градуса теплее, чем в 2008 году, – сообщили синоптики.

Отметим, что средняя температура в первой декаде марта выше нормы на 8 градусов. В феврале также было побито несколько рекордов. Так, 27 февраля стало самым теплым днем за последние 30 лет, а еще раньше были обновлены значения, которые держались 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU